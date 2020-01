Tientallen doden in Nigeria door lassakoorts

In Nigeria zijn na een nieuwe uitbraak van lassakoorts deze maand al 29 mensen overleden. Dat meldt het nationaal centrum voor ziektebestrijding NCDC. In totaal trof de ziekte 195 mensen.

De Nigeriaanse overheid heeft een nationaal coördinatie- en noodhulpcentrum ingericht. Het aantal ziektegevallen neemt meestal in januari toe vanwege het droge seizoen, ideale omstandigheden voor de ziekte om zich te verspreiden.

De gevaarlijke virusinfectie is in meerdere West-Afrikaanse landen inheems. Lassakoorts werd vorig jaar in zeventien van de 36 staten van Nigeria vastgesteld. Er kwamen 170 mensen om.

Dit jaar is de ziekte tot nu in elf provincies aangetroffen.

De ziekte werd in 1969 ontdekt in het Nigeriaanse plaatsje Lassa. Ze behoort met onder andere ebola en dengue tot de soorten koorts die gepaard gaan met bloedingen, maar is minder dodelijk.