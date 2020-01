Kortenberg -

In het Onze-Lieve-Vrouw van Lourdes rusthuis in Erps-Kwerps (Kortenberg) vierden zondag 350 fans van Danny Fabry de 100ste verjaardag van diens moeder, Maria De Koninck. Maria verblijft intussen een tiental jaar in het woonzorgcentrum. Maria, haar familie en vrienden genoten met volle teugen van het drie kwartier durende optreden van de Vlaamse schlagerzanger.