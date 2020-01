“De diefstal van de eeuw, gepleegd door Anderlecht”

Vooreerst: klasse van de Cercle Brugge-fans hoe zij de minuut stilte voor Robbie Rensenbrink in acht namen. Geen kik gaven ze. Een grote uitzondering in onze voetbalstadions tegenwoordig. Hulde. Maar wat zou Robbie Rensenbrink in godsnaam gedacht hebben van die prestatie van Anderlecht in Jan Breydel?