Video opgedoken waarin Trump koste wat het kost ambassadeur in Oekraïne buiten wil

Er is een video opgedoken uit april 2018 waarin de Amerikaanse president Donald Trump het ontslag van Marie Yovanovitch eist. Zij was de toenmalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne en speelt een cruciale rol in het hele impeachment-proces tegen Trump. “Zet haar buiten”, klonk het bij de president.

“Weg met haar. Het maakt me niet uit. Zet haar morgen buiten. Weg met haar. Oké? Doe het”, zei Trump tijdens een sponsordiner in een hotel in april 2018. Dat blijkt uit een video die door een advocaat van Lev Parnas, een medewerker van Trump zijn persoonlijke advocaat Rudy Giuliani, aan de media gelekt werd.

Parnas en zijn zakenpartner Igor Fruman zijn belangrijke figuren in Trump zijn campagne om de Oekraïense overheid onder druk te zetten en iets slechts te vinden over Joe Biden, zijn potentiële tegenstander in de presidentsverkiezingen.

Trump besliste Yovanovitch aan de deur te zetten nadat Parnas hem vertelde dat ze een belemmering was en dat ze de president persoonlijk in diskrediet had willen brengen. Op de beelden is Trump zelf niet te zien omdat de camera verstopt was, maar de stem van Trump is duidelijk te horen.

Parnas werd vorige week geïnterviewd door MSNBC News nadat er documenten naar boven kwamen waaruit duidelijk werd dat Giuliani samenwerkte met Parnas om druk uit te oefenen op Kiev in het onderzoek naar Biden. Parnas vertelde tijdens het interview dat Trump “exact wist wat er aan de hand was.”