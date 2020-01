Manchester City rekent in FA Cup makkelijk af met Fulham en Denis Odoi, Manchester United maakt gehakt van derdeklasser

Manchester City heeft zich zondag zonder problemen geplaatst voor de achtste finales van de FA Cup. De Citizens klopten tweedeklasser Fulham, dat 85 minuten met een man minder moest spelen, met 4-0. Stadsgenoot Manchester United had het nog wat makkelijker tegen Tranmere Rovers FC, een team uit de Engelse derde klasse: Man U won met 0-6.

Gabriel Jesus was de man van de match bij Manchester City. De Braziliaan werd al na zes minuten in de zestien neergetrokken door Fulham-verdediger Ream. Die kreeg rood en Gündogan zette de penalty feilloos om. Ook in de tweede helft was de spits alomtegenwoordig. Hij scoorde zelf tweemaal met het hoofd en was een gesel voor de tien overgebleven Londenaars. Voordien had ook Bernardo Silva zijn goaltje meegepikt. Bij Manchester City zat Kevin De Bruyne negentig minuten op de bank. Denis Odoi mocht bij Fulham tien minuten voor tijd invallen.

Manchester United scoorde in het openingskwartier tegen Tranmere al driemaal via Maguire, Dalot en Lingard. Vooral de treffer van Maguire, een bom die in de winkelhaak belandde, mocht er zijn. Jones en Martial dikten nog voor de pauze aan tot 0-5. Greenwood zorgde in de tweede helft vanaf de stip voor de eindstand: 0-6.

WOW | Scoorde Harry Maguire zonet een wereldgoal? ???? pic.twitter.com/Ikn19eX0g4 — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 26, 2020

Woensdag ontmoeten City en United elkaar in de terugwedstrijd van de halve finales van de League Cup.