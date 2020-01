Man raakt zwaargewond nadat gsm in zijn broekzak ontploft

Mechelen - In het zwembad Geerdegemvaart in Mechelen is zaterdagmiddag de gsm van een bezoeker ontploft in zijn broekzak. De man liep brandwonden op aan zijn hand en been en werd overgebracht naar het brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek.

Het ongeval gebeurde zaterdag omstreeks 13 uur. “Een man wilde samen met zijn twee kindjes komen zwemmen”, verduidelijk schepen van Sport Abdrahman Labsir. “Toen hij aan de kassa stond, ontplofte plots zijn gsm, die in zijn broekzat zat. Vermoedelijk ging het om een ouder toestel. De telefoon vatte vuur en het slachtoffer liep daarbij ernstige brandwonden op aan zijn hand en been. Gelukkig raakte er niemand anders gewond, want dit had een stuk erger kunnen aflopen.”

“De medewerkers van het zwembad hebben snel gehandeld en de eerste hulp toegediend”, zegt Labsir. “De hulpdiensten kwamen ter plaatse en de man werd in eerste instantie overgebracht naar het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Daar werd beslist om hem over te brengen naar het gespecialiseerde brandwondencentrum in Neder-Over-Heembeek. We leven erg met het slachtoffer mee.”