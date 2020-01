Zo werd ‘s werelds ergste verkrachter ontmaskerd

Jarenlang kon ’s werelds ergste verkrachter ongestoord zijn gang gaan. De meeste van zijn slachtoffers wisten zelfs niet wat er gebeurd was. Tot een 18-jarige jongen op tijd wakker werd.

“Ik werd gedesoriënteerd wakker met mijn gezicht op een kussen. Er lag een deken op de vloer. Mijn onderbroek en jeans hingen op mijn knieën. Hij zat op me met zijn broek op zijn enkels.” Dat vertelde Peter, 18 op het moment van de feiten, aan de Britse Sunday Mirror. Hij werd door Reynhard Sinaga mee naar zijn appartement genomen, verdoofd en verkracht. Voor Sinaga was het niet de eerste keer want hij zou naar verluidt zo’n 200 mannen verkracht hebben. Maar doordat Peter wakker werd, kon de man opgepakt worden. Begin deze maand werd Sinaga veroordeeld tot 30 jaar voor 136 verkrachtingen.

“Toen ik wakker werd, riep hij dat ik een inbreker was”, zei Peter. “Ik zei dat hij moet kalmeren, maar gaf hij me een kopstoot en begon hij me te bijten. Ik was zo verward. We waren aan het worstelen. Hij trok me op het bed en beet in mijn schouder.”

Sinaga was een magere man en Peter was sterker. Hij kon zichzelf verdedigen. Hij sloeg hem enkele keren en toen viel de verkrachter op de grond. “Ik was bang. Ik wist dat ik in Manchester was, maar dat was het dan ook.”

Peter was bang dat hij hem vermoord had. Hij wist niet goed wat te doen. Nadat hij kon ontsnappen belde hij zijn moeder die hem kwam ophalen. De jongeman werd eerst gearresteerd en werd ervan verdacht Sinaga te hebben aangevallen. Maar de verkrachter had een smartphone in de achterzak van de tiener later zitten. Daarom stonden meerdere video’s waarin hij bewusteloze mannen verkrachtte. Peter werd 11 uur vastgehouden voordat de politie de beelden ontdekte.