Ex van zakenman opnieuw in cel voor villamoord

Pelt - Jouhara A. (45), de ex-vrouw van de vermoorde Nederlandse zakenman Marcel van Hout (51), zit sinds vrijdag opnieuw achter tralies. De onderzoeksrechter heeft haar elektronisch toezicht opgeheven nadat klusjesman Roger C. bekentenissen had afgelegd in de zogenaamde ‘villamoord’ in het Limburgse Pelt.

Na twee jaar in de cel had C. toegegeven dat hij op 22 november 2017 Van Hout doodschoot in zijn riante villa. Een amoureuze relatie tussen de klusjesman en de ex-vrouw van Van Hout, zou een van de motieven zijn. De vrouw blijft die relatie in alle toonaarden ontkennen.

Jouhara A. belandde in de loop van het onderzoek al vier keer achter de tralies. Tot vrijdag stond zij onder elektronisch toezicht in een huis in Pelt. Het ziet er niet naar uit dat A. de gevangenis nog zal verlaten voor de zaak beoordeeld wordt door een assisenjury.