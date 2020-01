Lachen met joden? In Aalst doen ze het gewoon opnieuw

Vorig jaar had Danny Liebaut nog geen Joodse carnavalskledij in het aanbod, maar voor dit jaar voorzag hij een aanbod.

Aalst - Wie dacht dat ze in Aalst na de heisa van vorig jaar niet meer met joden zouden lachen, is eraan voor de moeite. Tijdens de prinsenverkiezing afgelopen zaterdag liepen verschillende carnavalisten rond verkleed als jood. En ook de poppen met haakneuzen die vorig jaar zoveel ophef veroorzaakten, worden gerecupeerd voor de stoet op 23 februari. Het Forum der Joodse Organisaties overweegt om vooraf al klacht in te dienen, in de hoop “het te voorkomen”.

Hoeden, pruiken, kostuums, gouden staven en haakneuzen. Bij feestwinkel Liebaut gingen de afgelopen maanden opvallend veel joodse attributen over de toonbank. “Vorig jaar had ik dat niet in het assortiment, maar na dat gedoe met de Unesco besloot ik ze in te kopen”, zegt uitbater Danny Liebaut. “Zeker toen ik ze net had, marcheerde het goed.”

Dat bleek zaterdagavond al, tijdens de verkiezing van Prins Carnaval. Daar doken al verschillende feestvierders op in joodse kostuums. “En tijdens de stoet zullen ook veel losse groepen verkleed zijn als jood”, liet een van hen weten.

De carnavalisten van de groep Zwiejtollekes zijn ook niet van plan om in te binden, ondanks de heisa van vorig jaar. Zij brengen de bewuste poppen van toen zelfs opnieuw in de stoet. Op hun praalwagen prijkt alvast één van de koppen die toen als antisemitisch en racistisch werd beschouwd en er uiteindelijk voor zorgde dat Aalst Carnaval niet langer Werelderfgoed is. Op de vraag wat ze precies van plan zijn, volgt echter een droog “geen commentaar”.

Het Forum der Joodse Organisaties kijkt intussen “lijdzaam toe”. “We hadden hoop dat het gezond verstand intussen doorgedrongen zou zijn in Aalst”, zegt woordvoerder Hans Knoop. “Maar blijkbaar zetten ze in Aalst de hakken in het zand, maken ze er een prestigekwestie van. Terwijl er vanuit de hele wereld cameraploegen naar België zullen komen. Dit zal België wereldwijd een slechte naam bezorgen, met dank aan een aantal malloten, laat ik ze zo maar noemen. Ik denk niet dat die mensen antisemitisch zijn, maar het zijn wel volstrekt ongeleide projectielen. Sowieso zullen wij naar de Europese Commissie stappen om opnieuw een klacht in te dienen. Mogelijk proberen we zelfs al vóór de stoet te voorkomen dat dit opnieuw gebeurt. Daarover plegen we binnenkort overleg.”

De Aalsterse burgemeester D’Haese ziet ondanks de kritiek geen graten in het hergebruik van de poppen en de joodse carnavalskledij. “Je kan toch niet verwachten dat ik nu in de rekken die kledij ga verwijderen? Ten eerste mag ik dat niet, en tweede wil ik dat niet. Ik zal er wel alles aan doen om dit niet te laten escaleren. Maar binnen Aalst Carnaval moet je nu eenmaal met alles kunnen lachen. De vrijheid van meningsuiting is enorm belangrijk. Al voel ik bij de carnavalisten wel dat er vrees is. Er zijn er verschillende komen vragen of lachen met Unesco en de joden wel mocht. Het is jammer dat die vrees er is.” Of hij het jammer gevonden zou hebben mocht niemand het aangedurfd hebben om te lachen met de heisa van vorig jaar? “Ja, natuurlijk. Want als mensen uit angst niet meer durven de draak steken met iets, raak je het hart van carnaval.”

Met alle heisa zou een mens ook nog vergeten dat er in Aalst een nieuwe prins is. Zaterdagavond werd Yvan de Boitselier, telg van een bekende carnavalsfamilie, verkozen.