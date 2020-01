Zes jaar oud en al een eigen poëziebundel: Edaín is de jongste dichteres van Vlaanderen

Wachtebeke -

Edaín is amper zes jaar, maar binnenkort ligt haar eerste poëziebundel al in de boekenwinkels. Het meisje uit Wachtebeke begon als kleutertje luidop te dichten, los uit de pols, over gaatjes in haar kousenbroek, opa of de poep van een baviaan. Haar mama krabbelde de tekstjes neer of nam ze op, en typte die nu uit tot een boek – met luister-cd voor kleuters. “Een uitzonderlijke prestatie”, reageren auteurs.