“Sheffield biedt 20 miljoen voor Berge”

De Noorse krant VG kwam zondagmiddag met het nieuws dat Sheffield United Sander Berge (21) van Racing Genk wil aantrekken en had het over een bod van 20 miljoen euro. Dat bedrag wilde niemand bij KRC Genk bevestigen.

Het prijskaartje hangt af van het feit of Berge meteen de overstap maakt of het seizoen eerst mag uitdoen bij Genk. Bij Racing willen ze hem dit seizoen nog in Limburg laten afmaken, omdat zijn rol cruciaal kan zijn in het gevecht om een Europees ticket. Genk deed zaterdag nog een slechte zaak met een 4-1 nederlaag op het veld van AA Gent. Promovendus Sheffield staat momenteel verrassend achtste in de Premier League op amper één puntje van nummer vijf Manchester United.

Het is nog niet duidelijk in hoeverre zowel de Engelse club als de speler willen ingaan op de vraag van Genk en wat de precieze financiële gevolgen zullen zijn voor de deal. Wordt in elk geval deze week nog vervolgd, de wintermercato eindigt vrijdagnacht.