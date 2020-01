B-elftal Liverpool komt in FA Cup niet voorbij derdeklasser ondanks koelbloedig eigen doelpunt

Liverpool heeft zondagavond op het veld van derdeklasser Shrewsbury FC niet kunnen winnen in de FA Cup. The Reds speelden 2-2 gelijk, maar speelden weliswaar met een jeugdig B-elftal. Er zal dus een tweede wedstrijd gespeeld moeten worden om voor een beslissing te zorgen. Divock Origi speelde bij Liverpool de volledige wedstrijd.

Liverpool leek tegen Shrewsbury kort na de tweede helft in een zetel te zitten. Jones had de leider in de Premier League al na een kwartier op voorsprong gebracht en vrijwel meteen na de aftrap in de tweede helft stond het ook 0-2. Thuisspeler Donald Love werkte als een echte spits een voorzet voorbij zijn eigen doelman.

De strijd leek gestreden, maar plots veerde Shrewsbury helemaal recht. Jason Cummings viel na 60 minuten in en zorgde met een penalty enkele minuten later voor de aansluitingstreffer. Een kwartier voor het einde tikte hij ook de gelijkmaker binnen. Liverpool bracht in de slotfase nog Salah en Firmino op het veld, maar zij konden het verschil niet meer maken: het werd 2-2.

DRAW | Liverpool komt niet voorbij derdeklasser Shrewsbury! ?? pic.twitter.com/N54SP54LUI — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) January 26, 2020

Liverpool zal door het gelijkspel dus een tweede partij nodig hebben om zich voor de volgende ronde van de FA Cup te kwalificeren. Eerder op de dag plaatsten Manchester City en Manchester United zich wel vlot voor de volgende ronde.