“Zo breng je Club in de problemen”

Puntenverlies voor Club is zeldzaam en daarom opmerkelijk. KV Kortrijk heeft in een periode in de wedstrijd getoond hoe je Club Brugge in de problemen kan brengen. De rood-witten zetten in de tweede helft stevige druk en paarden dat aan enkele mooie combinaties. En zo komt de gedoodverfde landskampioen in de problemen en geeft het een 0-2 voorsprong weg. Maar wie kan dat in de Jupiler Pro League 90 minuten lang? Niemand. Daarom steekt Club er met kop en schouders bovenuit. Maar blauw-zwart heeft een probleempje: de aanvallers moeten snel gaan scoren.