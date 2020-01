Alsof iedereen een andere Tine Nys zag: in de assisenzaal een depressieve patiënt, voor vrienden een hartelijke vrouw

“Tine was een behulpzame, intelligente vrouw die zelfs haar eigen bed afstond aan mensen die hulp nodig hebben”, zo vertellen vrienden over Tine Nys, die vrouw die nu het onderwerp uitmaakt van het assisenproces in Gent. Het beeld dat ze van haar schetsen, staat in schril contrast met hoe er over haar in de assisenzaal wordt gesproken. “Soms heb ik de indruk dat iedereen een andere Tine zag.”