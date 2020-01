Cercle Brugge-coach Bernd Storck woest op arbitrage na discutabele fases: “Als ze ons eruit willen, zeggen ze dat beter meteen”

Cercle-coach Bernd Storck was zaterdag jarig en had op afzondering nog met drie grote taarten getrakteerd. Die lagen niet op zijn maag, wel de arbitrage en de VAR. Niet voor het eerst voelde Cercle Brugge zich in de steek gelaten, gerold en genekt.

“Hun gedrag kan ik niet aanvaarden”, gromde Storck. “Als ze ons eruit willen, zeggen ze dat beter meteen. In plaats van ons nu zoveel onrecht aan te doen met domme beslissingen. Er is twee keer handspel van Anderlecht niet gefloten… Dit is bijzonder erg voor mijn spelers, die 89 minuten lang de perfecte wedstrijd speelden. We verliezen de wedstrijd uiteindelijk door onze eigen fouten, maar het moet wel eerlijk blijven voor iedereen."

Luckassen en Kompany raakten allebei de bal met de hand: twee keer geen penalty oordeelde de ref.

Direct na de match trok de directie van Cercle zich in conclaaf terug. Voorzitter Vincent Goemaere probeerde sereen te blijven, maar wilde toch dit kwijt: “Het gedrag van deze ref kunnen wij als bestuur niet accepteren en we stellen ons ernstige vragen bij meerdere beslissingen. Het handspel dat twee keer niet werd bestraft, de vierde ref die op aandringen van Jonas De Roeck uiteindelijk niet de aanvankelijke drie, maar wel vier minuten toegevoegde tijd liet doorspelen… We hebben daar de beelden als bewijs van.” Cercle lijkt door dit verlies met één been in 1B te staan, volgende week is er de verplaatsing naar Eupen. “Maar ik gooi de handdoek zeker nog niet”, besloot Storck.