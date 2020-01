Legendarische basketbalspeler Kobe Bryant (41) sterft in helikoptercrash, ook dochter overleden

Voormalig topbasketballer Kobe Bryant is zondag overleden in een helikoptercrash. Dat is bevestigd door diverse Amerikaanse media. Bij het ongeval zijn ook alle inzittenden, waaronder één van de dochters van Bryant, overleden. Bryant werd 41 jaar oud.

De helikopter waar Bryant met minstens vier anderen in zat, zou onderweg geweest zijn naar de Mamba Academy voor een basketbaltraining. Het toestel vatte vuur in in Calabasas in Los Angeles. Getuigen zagen hoe de helikopter in moeilijkheden verkeerde en uiteindelijk neerstortte rond 10 uur lokale tijd (20 uur Belgische tijd). Door de crash ontstond er ook een kleine bosbrand die het voor de hulpdiensten moeilijk maakte tot bij het wrak te komen. Dat schrijft de Los Angeles Times.

Bryant zat met minstens vier anderen in de privéhelikopter. TMZ bevestigt dat de 13-jarige Gianna Maria, de op één na oudste dochter van Bryant en zijn vrouw Vanessa, ook aan boord van de helikopter was. De identiteit van de andere inzittenden is voorlopig onbekend. De lokale brandweer bevestigde dat niemand van de inzittenden de crash overleefd heeft. De oorzaak van het ongeluk is voorlopig nog niet gekend.

Kobe Bryant en dochter Gianna Maria verschenen onlangs nog in een filmpje dat viraal ging.

ABC News schreef eerder op de avond dat de vier dochters van Bryant allemaal aan boord zouden geweest zijn, maar dat gerucht bleek niet te kloppen. Enkel de 13-jarige Gianna Maria, de op één na oudste dochter van Bryant, was aan boord. Bryants vrouw Vanessa en hun drie andere dochters bevonden zich niet aan boord van het toestel.

De 41-jarige Bryant was één van de meest succesvolle spelers in de NBA-geschiedenis. Hij begon zijn carrière in 1996 bij de Los Angeles Lakers en zou daar ook blijven tot zijn afscheid in 2016. Met de Lakers werd hij vijf keer kampioen (2000, 2001, 2002, 2009, 2010). In 2008 en 2012 werd hij olympisch kampioen en in 2008 werd hij verkozen tot Most Valuable Player of the Year (beste speler van het jaar, nvdr.).

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644 — Kobe Bryant (@kobebryant) January 26, 2020

Bryant deelde enkele uren voor zijn dood op Twitter nog felicitaties uit aan LeBron James, die dit weekend Bryant passeerde op de lijst van topscorers aller tijden in de NBA.

Het nieuws is in de internationale sportwereld en ver daarbuiten uiteraard ingeslagen als een bom. Eric Garcetti, de burgemeester van Los Angeles, omschrijft Bryant in een statement als “een reus die inspireerde, verbaasde en mensen overal in vervoering bracht met zijn talent op het terrein. Zijn intellect en nederigheid als vader, echtgenoot, creatief genie en ambassadeur voor het spel waar hij van hield, sloegen ons met verstomming. Hij zal voor altijd voortleven in het hart van Los Angeles.”

De brandweer van Los Angeles zal om 14 uur lokale tijd (middernacht Belgische tijd) een persconferentie houden. Daarin zullen meer details vrijgegeven worden over het ongeluk.

Later meer.

Foto: REUTERS

Five people confirmed deceased, no survivors in #Calabasas helicopter crash. #LASD #Malibu deputies remain with #LA County Fire personnel. Investigation ongoing.



Avoid the area until further notice. — LA County Sheriffs (@LASDHQ) January 26, 2020