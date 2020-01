Heksenjacht of terechte maatregel? Regering zet postbodes in om uitkeringsfraude bij gepensioneerden op te sporen

Een heksenjacht op 80-plussers die het financieel al lastig hebben of een terechte maatregel tegen sociale fraude? Hoe het ook zit, er komt bakken kritiek op de controles die postbodes van de Pensioendienst moeten uitvoeren op gepensioneerden met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO), zeg maar het leefloon voor bejaarden. Tientallen armoedeorganisaties, vakbonden en ook Groen willen het huidige systeem in de prullenmand. Vandaag krijgen alle parlementsleden een brief in de bus.