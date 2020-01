Getekend voor het leven, de geschiedenis in hun hart gegrift: zij overleefden Auschwitz

Maandag komen de belangrijkste staatshoofden van over de hele wereld, onder wie onze koning en koningin, samen in Auschwitz. Ze herdenken er de bevrijding van het vernietigingskamp door het Rode Leger, exact 75 jaar geleden. Het persagentschap AFP stuurde uit eerbetoon zijn fotografen uit. Om de overlevenden te fotograferen met hun getatoeëerde kampnummer, dat ze nu als een ereteken dragen. Het is op hun arm getekend voor het leven, de geschiedenis is voor altijd in het hart gegrift.