“Tijd van zaaltje met gratis pint van de notaris is voorbij”: de openbare verkoop zoals die jarenlang traditie was, is op sterven na dood

Een openbare verkoop in een zaaltje of café behoort steeds meer tot het verleden. Foto: An Nelissen

Eenmaal, andermaal, verkocht! De openbare verkoop zoals die jarenlang traditie was in een parochiezaaltje, is op sterven na dood. In amper anderhalf jaar tijd heeft de online openbare verkoop de Belg bijna volledig verleid. “De tijd van het zaaltje met een gratis pint van de notaris is voorbij.”

“Zo goed als niets meer”, zegt notaris Carol Bohyn. “Misschien nog een vijftal per jaar, maar het is duidelijk dat de tijd van de gele affiche aan ­café De Welkom voorbij is”, klinkt het bij de Vlaamse beroepsorganisatie voor vastgoedmakelaars CIB. De Belgische federatie voor notarissen (Fednot) heeft geen precieze cijfers, maar schat het aantal openbare verkopen iets milder op nog 20 procent per jaar. “En we gaan ervan uit dat het percentage klassieke verkopen nog zal dalen.”

De hoofdreden: het online biedplatform Biddit dat in juni 2018 gelanceerd werd. Een initiatief van hoofdzakelijk de notarissen, die zich op die manier de verplaatsing naar een zaaltje, een (halve) dag werk en het occasionele gratis rondje besparen.

Dat Biddit zou winnen aan populariteit, was verwacht. Dat de online openbare verkoop zó hard zou gaan, verraste velen in de sector. De Belg blijkt zwaar fan van de dis­cretie en het gemak van bieden vanachter een scherm. “Zo’n 80 procent van de openbare verkopen gebeurt intussen via Biddit,” aldus Fednot, dat ook nog meegeeft dat er in 2019 iets meer dan 4.000 panden en gronden openbaar en online verkocht zijn. “Landbouwgronden worden wel nog vaak in een zaaltje of café verkocht”, zegt Carol Bohyn. “Omwille van de lokale ver­wevenheid, of omdat er een pacht op dat stuk grond zit.”

Niemand twijfelt eraan dat Biddit en andere online biedplatformen zullen blijven groeien. Alleen is de CIB, de confederatie van immobiliënberoepen, beducht dat Biddit als een commerciële concurrent in de markt gezet wordt.

“Het is belangrijk dat mensen het Biddit-platform goed kennen”, klinkt het namens Fednot. “Dit is zeker geen bewuste marketingstrategie vanwege de notarissen.”