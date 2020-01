Informateurs Coens en Bouchez trekken opnieuw naar de koning, maar niemand is hoopvol: “Nog geen millimeter vooruitgang”

“De situatie is compleet geblokkeerd.” “Er is nog geen millimeter vooruitgang geboekt.” Wie afgelopen weekend informeerde naar de pogingen om een nieuwe federale regering op de been te brengen, kreeg niet meteen hoopvolle berichten te horen. Dat dinsdag N-VA-voorzitter Bart De Wever het veld wordt ingestuurd, is zelfs ook niet meer zeker. Alleen zijn er niet veel andere opties.