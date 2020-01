PORTRET. Kobe Bryant belandde als jongste speler ooit in de beste competitie ter wereld… en werd er de beste

Amerika en de hele basketbalwereld rouwen om Kobe Bryant, een van de beste basketters die er ooit geweest is. De vijfvoudige landskampioen en tweevoudig olympisch kampioen overleed zondag in een helikoptercrash. Black Mamba blijft voor altijd 41 jaar. Bryants 13-jarige dochter Gianna kwam eveneens om in de crash.