Nadat patiënten zelf naar buiten konden: onveilige deuren forensisch-psychiatrisch centrum in Gent worden aangepast

Gent - Er is eindelijk een oplossing in de maak voor het deurenprobleem in het forensisch-psychiatrisch centrum (FPC) in Gent. Vorig jaar liep daar plots een patiënt in de gang. Hij had zijn deur zelf kunnen openen. Uit controle nadien bleek dat het niet om een geïsoleerd geval ging. De Regie der Gebouwen heeft nu een oplossing. Meer dan honderd deurkaders en ook de stuurkasten worden vervangen.

De Regie der Gebouwen nam het nieuwe gebouw voor forensisch-psychiatrische patiënten, die na een misdrijf ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard, in 2014 in gebruik. Maar sinds vorig jaar zijn er zware problemen met de deuren van de kamers van patiënten omdat sommigen niet altijd even betrouwbaar elektronisch sluiten. Sindsdien worden sommige deuren manueel met twee personeelsleden gesloten en betreden nachtploegen risicovolle afdelingen met meer medewerkers dan in de reguliere werking, dit om risicovolle situaties te vermijden.

Dat zorgt voor extra druk op het personeel. “Vooral het feit dat men geen absolute garantie heeft dat patiënten niet uit de kamer kunnen komen op het moment dat de deur dicht is, zorgt voor een onveiligheidsgevoel”, zeggen de vakbonden.

De directie betreurt dat men “niet voor de volle 100 procent kan vertrouwen op de veiligheid die het gebouw zou moeten bieden”.

Maar nu is er een oplossing, zegt de Regie der Gebouwen. “Zowel de deuren van de patiëntenkamers als de circulatiedeuren worden op technisch vlak aangepast”, klinkt het. Want het probleem met de circulatiedeuren tussen de verschillende afdelingen was er al voor de mankementen met de kamerdeuren opdoken.

“Wellicht nog deze week worden 10 deuren van patiëntenkamers aangepast. De andere deuren volgen daarna, rekening houdend met de leveringstermijn van de benodigde stukken. Begin april 2020 wordt gestart met de vervanging van de stuurkasten die er moeten voor zorgen dat de deuren elektronisch kunnen worden geopend en gesloten”, zegt de woordvoerder van de Regie der Gebouwen.

“27 deurkaders zijn reeds vervangen en eind deze maand komen er daar nog drie bij. Er werd zeer recent ook een akkoord bereikt om nog 81 bijkomende deurkaders te vervangen. Die werken worden begin april 2020 opgestart, steeds in overleg met de directie van het FPC Gent”, klinkt het.

Het FPC Gent biedt plaats aan 264 forensisch-psychiatrische patiënten die na een misdrijf ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.

