Real Madrid alleen leider in Spanje na nipte zege bij Real Valladolid

Real Madrid heeft zondag de laatste wedstrijd van de 21e speeldag in La Liga succesvol afgerond. In het Estadio Nuevo José Zorrilla versloeg het Real Valladolid met 0-1. Thibaut Courtois stond tussen de palen, de revaliderende Eden Hazard ontbrak nog.

Real Madrid controleerde de wedstrijd en leek ook snel op voorsprong te komen via Casemiro, maar de VAR wees op buitenspel. Vervolgens was het lang wachten tot diep in de tweede helft. Kroos zette de bal goed voor, Nacho (78.) kopte Real op voorsprong.

Door het verlies van Barcelona zaterdag in Valencia, komt Real Madrid alleen aan de leiding met 46 punten, drie meer dan de Catalanen.