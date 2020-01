Paris Saint-Germain heeft geen moeite met Rijsel, Neymar scoort tweemaal

PSG heeft zondag de laatste match van de 21e speeldag in de Ligue 1 gewonnen van Rijsel met 0-2. Thomas Meunier speelde de hele wedstrijd.

De Braziliaanse ster Neymar (28.) gaf PSG de voorsprong met een geplaatst schot in de kruising. In de tweede helft was het opnieuw de Braziliaan die scoorde. Neymar (51.) maakte vanop de stip zijn dertiende doelpunt van het seizoen. Zijn doelpunt droeg hij op aan de overleden basketballegende Kobe Bryant. Neymar stak twee vingers van zijn ene hand omhoog en vier van de andere, een verwijzing naar het rugnummer 24 dat Bryant droeg.

Na 21 speeldagen staat PSG comfortabel aan de leiding met 52 punten, tien meer dan eerste achtervolger Marseille.