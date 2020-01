Anderlecht-doelman Frank Boeckx beslist dinsdag over einde carrière

Het hangt al een tijdje in de lucht, maar dinsdag komt er zekerheid over. Anderlecht-doelman Frank Boeckx (33) beslist dan of hij stopt als profvoetballer. “Ik heb weer een beetje last van mijn rug”, aldus Boeckx in Sports Late Night.

“Het zou kunnen dat dit het einde van mijn carrière betekent. Dinsdag komt daar uitsluitsel over, want dan zie ik de specialist en bekijken we wat de opties zijn. Maar ik heb die rug nog mijn leven lang nodig en ik wil niet forceren om dan later pijn te hebben en krom te lopen. Sowieso spreken we na de Mercato met Anderlecht over mijn functie als keeperstrainer van de beloften.”

Het contract van Boeckx loopt sowieso in juni af. Zijn moment de gloire bij Anderlecht kende hij onder René Weiler toen hij kampioen werd als eerste keeper terwijl hij gehaald was als derde doelman. Frank The Tank speelde in zijn carrière ook STVV, Gent en Antwerp.