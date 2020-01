Corrie Rensenbrink bedankt België voor de steun na overlijden van haar man: “Al die mooie woorden over Robbie raken me diep”

Robbie Rensenbrink is niet meer. De linksbuiten die 199 keer scoorde voor Anderlecht en een legende werd in het Astridpark en ver daarbuiten stierf na een jarenlang gevecht tegen een spierziekte. Zijn vrouw Corrie wilde via La Dernière Heure ook de Belgische fans bedanken voor de massale steun in deze droevige tijden. “Robbie, dat was Anderlecht, he.”