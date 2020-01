“Kijk, als dit Anderlecht Play-off 1 haalt, geloven wij zelfs dat de Rechtvaardige rechters weldra teruggevonden kunnen worden”

We waarschuwen voor schokkende beelden. Wie Anderlecht tegen Cercle bezig zag, draaide zijn hoofd weg: pure horror. Ongelofelijk dat RSCA in zo’n cruciale match voor Play-off 1 geen vuist kon maken en zich liet domineren door de rode lantaarn. Dat de zege nog gestolen werd en de top zes in het vizier blijft, verzachtte de beelden niet.

Jürgen Geril