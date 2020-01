Jonathan, de man die alles kan

Opnieuw problemen met de VAR

We hadden het na de 2-1-zege tegen Moeskroen in de categorie ‘verrassende keuzes’ gezet: Roman Bezus als vervanger van de tot Play-off 1 geblesseerde Roman Yaremchuk. Verrassend, want hoewel de Oekraïense middenvelder op winterstage in Oliva best indruk maakte, hield zo’n wissel in dat Jess Thorup aan zijn befaamde ruit moest sleutelen.

Zo zou Jonathan David niet langer in het voorste punt van die ruit kunnen plaatsnemen, maar een rijtje hoger moeten schuiven om naast Laurent Depoitre te fungeren als tweede spits. Iemand wegnemen van de positie waar hij dit seizoen al goed was voor vijftien goals en tien assists zag de Gentse trainer eerst niet zitten. Pas toen Giorgi Kvilitaia vorige week tegen Moeskroen toonde dat zijn kwaliteiten niet echt compatibel zijn met de manier waarop de Buffalo’s willen voetballen, greep Thorup in. David, die zou tegen Genk spits worden.

Wisselwerking met Bezus

En het werkte. De Canadees viel iets minder op dan hij doet als nummer tien, maar bijdragen in de 4-1-zege tegen Genk deed hij zeker. Een assist voor Milad Mohammadi bij de belangrijke 1-1, betrokken bij menig aanval en uiteindelijk niet beloond met een doelpunt dat terecht werd afgekeurd wegens handspel.

“En zeggen dat ik maar anderhalve dag op die positie getraind heb”, zei David. “Ik vind dat er weinig verschil is tussen die twee posities. Het draait vooral om met wie je samen op het veld staat. Deze keer had ik gewoon een wisselwerking met Bezus: ging hij diep, dan bleef ik. En omgekeerd.” Eenzelfde geluid bij de Oekraïner. “Het voelde goed aan”, zei die na de match. “We kennen elkaar ook beter en beter. Dat maakt het gemakkelijk voetballen.”

Milad Mohammadi schreeuwt het uit: hij heeft z’n eerste treffer voor AA Gent te pakken. Photo News

Dat was ook de bedoeling van Thorup. “We speelden niet op onze klassieke manier met twee spitsen. Roman en Jonathan hadden een soort van wisselwerking. Maar het is wel zo dat de flexibiliteit van die laatste een sleutel is in de zoektocht naar een oplossing tijdens de afwezigheid van Yaremchuk.” Of zoals Thomas Kaminski het omschreef: “Een jongen die weet waar hij moeten lopen en zaken zo snel oppikt: die moet je koesteren.”

Flexibiliteit is het sleutelwoord in deze. Toen Thorup Anderson Niangbo liet debuteren, keerde David terug naar zijn stek op de nummer tien. Zonder problemen, moeiteloos. Gent denderde simpel door. 4-1 zou het uiteindelijk worden in wat de eerste thuiszege tegen Genk in zes duels was voor de Buffalo’s.

Luxeprobleem

Dat het trouwens net spits Niangbo was die de laatste treffer maakte, bewijst ook nog eens dat het uitvallen van Yaremchuk Thorup ironisch genoeg een luxeprobleem bezorgt. Én Niangbo én Bezus én Kvilitaia én Giorgi Chakvetadze: allemaal zijn ze opties om de geblesseerde Oekraïner te vervangen. “Misschien kom ik zo wel in de problemen”, lachte de Gentse trainer. “Er zullen spelers teleurgesteld zijn omdat ze naast de basis of zelfs naast de selectie zullen vallen. Maar dat is uiteraard een positief probleem.”

Immuun voor dit alles is en blijft David, sleutelspeler in eender welke formatie die Thorup voor de ploeg uitstippelt. “Als ik geregeld in de spits ga moeten spelen, ga ik misschien wat meer training nodig hebben dan die anderhalve dag”, vertelde de Canadees nog. “Maar of ik nu voorin of op de tien sta: voor mij zijn alle posities goed.” Dat zullen ploegmaten en fans beamen, zeker weten.