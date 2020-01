Oostende wil overbodige spits van Charleroi huren

KV Oostende wil nog offensieve versterking. Spits Idrissa Sylla zat tegen Standard niet in de kern en Joseph Akpala is geblesseerd. Vandaag moet blijken of hij weer een scheurtje heeft. Daarom moet er – met een beperkt budget – nog een spits bij. KVO wil Adama Niane (26) huren van Charleroi. Daar zit de Malinese aanvaller al sinds speeldag vijf niet meer in de kern omdat hij vierde keuze is en af en toe een weerbarstig karakter heeft. Bij Troyes was Niane ooit wel topschutter in de Franse tweede klasse. Nog bij KVO gaan de onderhandelingen om verdediger Buba Sanneh te huren van Anderlecht de goeie richting uit. (jug)