Weinig hinder verwacht van ABVV- manifestatie

De socialistische vakbond ABVV organiseert dinsdag 28 januari een nationale manifestatie voor een sterke en rechtvaardig gefinancierde sociale zekerheid. Er worden minstens 10.000 deelnemers verwacht. Al lijkt dat weinig invloed te zullen hebben op het openbaar leven. “Treinen en bussen zullen op een uitzondering na gewoon rijden”, klinkt het.

De stad Antwerpen waarschuwt wel voor een mogelijk verstoorde dienstverlening van sommige diensten. Zo zullen dinsdag alle recyclageparken zijn gesloten. De stad vraagt inwoners ook om hun afval pas aan te bieden bij de volgende ophaling, ook al probeert de dienst stadsreiniging de afvalophaling te verzekeren. Voor de kinderopvanglocaties werden de ouders op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet. De andere vakbonden nemen niet deel aan de betoging. Een aantal middenveldorganisaties doen dat wel. (blg)