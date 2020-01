Australische premier Scott Morrison zwaar afgestraft in peiling na bosbranden

De Australische premier Scott Morrison wordt zwaar afgestraft in een peiling voor zijn aanpak van de zware bosbranden in het land. Slechts 32 procent van de ondervraagden keurt de manier waarop de liberaal-conservatieve leider op de situatie reageerde goed, schrijft de Sydney Morning Herald maandag.

Meer dan een derde van de ondervraagden drukte zijn of haar “sterke afkeer” uit voor de aanpak van de crisis door Scott Morrison, terwijl meer dan 20 procent die “afkeurde”.

De leiders van de staten die direct door de branden zijn getroffen, doen het veel beter: 58 procent is tevreden met de manier waarop Daniel Andrews, premier van Victoria, het probleem heeft aangepakt; en 55 procent is het eens met de aanpak van zijn tegenhanger Gladys Berejiklian in New South Wales. Daarnaast vindt 62 procent van de ondervraagden dat de federale overheid niet genoeg doet om de opwarming van de aarde te bestrijden.

Scott Morrison lag onder vuur toen hij eind 2019 op vakantie ging naar Hawaii, midden in de bosbrandcrisis. Sindsdien heeft hij geprobeerd de lat hoger te leggen, zonder veel succes. Morrison, die een fervent verdediger is van de kolenindustrie, staat in toenemende mate onder druk in het land.