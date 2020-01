Vlaming Johan (51) zit vast in door coronavirus getroffen Wuhan: “Kunnen ons vliegticket pas na 29 februari omboeken”

Grimbergen -

Johan Smets (51) uit Strombeek-Bever zit vast in Wuhan. Hij ging met zijn vrouw Chinees Nieuwjaar vieren, gekoppeld aan wat vakantie en een citytripje in de buurt, maar toen sloeg het coronavirus hard toe en ging de Chinese stad in ‘lockdown’. “Van onze luchtvaartmaatschappij kregen we te horen dat we ons ticket ten vroegste pas na 29 februari konden omboeken.”