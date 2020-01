CLUBNIEUWS. Thomas Didillon toch weer op weg naar Genk, Antwerp doet Iraanse doelman voorstel

Na een bewogen 23e speeldag in de Jupiler Pro League viel er vandaag toch ook alweer (opvallend) transfernieuws te rapen. Wij bundelden het voor u in het clubnieuws van de dag.

ANDERLECHT. Thomas Didillon weer op weg naar RC Genk

De saga gaat voort. Anderlecht-keeper Thomas Didillon is weer op weg naar Genk. De Limburgers verlieten de piste van de Iraanse doelman Beiranvand en Didillon is weer topkandidaat. Het gaat om een constructie waarbij RSCA de Fransman nu verkoopt om geld binnen te halen, maar met een terugkoopclausule in de zomer. Genk krijgt garanties.

Naast Didillon is Alexis Saelemaekers nog steeds één van de spelers die Anderlecht even­tueel wil verkopen. Alleen viel de flankspeler uit met een dijblessure. Volgens de medische staf betreft het geen ernstige blessure.(jug)

KV OOSTENDE. Overbodige aanvaller van Charleroi huren

KV Oostende wil offensieve versterking. Spits Sylla zat tegen Standard niet in de kern en Akpala is geblesseerd. Vandaag moet blijken of hij weer een scheurtje heeft. Daarom moet er – met een beperkt budget – nog een spits bij. KVO wil Adama Niane (26, foto) huren van Charleroi. Daar zit de Malinese aanvaller al sinds speeldag vijf niet meer in de kern omdat hij vierde keuze is en af en toe een weerbarstig karakter heeft. Bij Troyes was Niane ooit topschutter in de Franse tweede klasse. Nog bij KVO gaan de onderhandelingen om verdediger Sanneh te huren van Anderlecht de goeie richting uit.(jug)

ANTWERP. Iraanse doelman krijgt voorstel, ook Kroaat op komst

Opvallend nieuws afgelopen weekend. Genk trok de stekker uit de onderhandelingen met Alireza Beiranvand (27), doelman van de Iraanse leider Persepolis en de nationale ploeg. Het dossier was te complex geworden omdat Beiranvand door meerdere partijen werd vertegenwoordigd en omdat Genk nooit met de speler zelf kon praten. De landskampioen (her)opent andere pistes, zoals die van Didillon.

Maar nog opvallender: Beiranvand kan alsnog naar België komen, want hij heeft een voorstel op zak van Antwerp, voor drie seizoenen. De afkoopsom (zo’n 630.000 euro) betalen is voor de Great Old geen probleem, afwachten nu of hij effectief volgend seizoen overkomt. Volgens Iraanse bronnen is er al een akkoord, maar dat werd niet bevestigd. Bizar genoeg was het ook de bedoeling van het bestuur om Sinan Bolat (31) – einde contract – een nieuw tweejarige verbintenis te laten tekenen. Sowieso trekt Antwerp een extra keeper aan, want Davor Matijas (20) legde medische tests af en tekent normaal gezien eerstdaags. De Kroaat, nu titularis bij de tweede ploeg van Hajduk Split, is een optie op de toekomst. (dvd, jug, mg)

ANTWERP. Hongla opnieuw getroffen door malaria

Met Arslanagic, Coopman en Hongla gaven drie Antwerp-spelers gisteren verstek wegens ziekte. Opvallend: Hongla, die donderdag nog speelde in de bekermatch tegen KV Kortrijk, werd voor de tweede keer dit seizoen getroffen door malaria. De Kameroener miste in juli al enkele matchen door malaria en liep de ziekte tijdens de winterbreak opnieuw op. Gelukkig was men er bij Antwerp snel bij en zal Hongla normaal gezien niet lang aan de kant moeten staan. Coopman is intussen al hersteld van zijn koorts, maar had onvoldoende kunnen trainen. Ook Arslanagic viel dus uit door ziekte, waardoor Seck achterin speelde.(dige, dvd)