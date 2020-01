Club-coach Philippe Clement in de clinch met Yves Vanderhaeghe over gele kaart: “VAR had ref moeten helpen”

“Hopelijk komen we elkaar nog tegen in de beker.” Club-coach Clement en zijn Kortrijk-collega Vanderhaeghe namen gisteren met goeie luim afscheid van elkaar. Maar even daarvoor waren beide trainers wel met elkaar in de clinch gegaan.

Met name toen Vanderhaeghe suggereerde dat Club niet moest klagen over de niet getrokken rode kaart voor Ezekiel, de agressieve tackelaar op Club-linksachter Fede Ricca. “Club is sterk genoeg om ons te kloppen met elf tegen elf.”

De uitspraak van Vanderhaeghe lokte een reactie uit van Clement: “Moeten de regels dan niet meer gevolgd worden misschien?” De Club-trainer zag de fase gebeuren op vijf meter voor de dug-out. “Ik zeg zoiets niet vaak, maar het had altijd rood moeten zijn”, zei Clement. “Waarschijnlijk stond de ref in een slechte hoek, maar ik snap niet dat de VAR hem niet helpt. Dat had de wedstrijd in een andere plooi kunnen brengen.”

Yves Vanderhaeghe gaf toe dat Ezekiel agressief inging op Federico Ricca. “In mijn ogen probeerde hij de bal te spelen, maar heeft hij hem niet geraakt.”

De Kortrijk-trainer had de Nigeriaanse aanvaller eerder vorige week een verwittiging gegeven nadat hij een gebrek aan professionalisme aan de dag had gelegd op training. Ook in het begin van het seizoen kreeg Ezekiel zo’n verwittiging. Daarna waren zijn prestaties beter, maar sinds de winterstop gaan ze opnieuw in dalende lijn.

Vanderhaeghe: “Met deze mentaliteit kunnen we iedereen aan”

De tweede helft was nog maar pas op gang getrapt of invaller Terem Moffi zorgde al meteen voor de kentering. Zo onzichtbaar de nieuwkomer was in de beker, zo beslissend was hij tegen Club Brugge: “Terem kon zich geen betere binnenkomer wensen” zei Hannes Van der Bruggen. “Je moet hem op snelheid aanspelen en dan haal je hem moeilijk terug. Een stevige jongen.”

Daar lag de sleutel van zijn doelpunt, vond Yves Vanderhaeghe. “Mata en Deli zijn het gewend dat ze het fysiek gemakkelijk halen van hun tegenstrevers. Dus hapt Deli, maar hij verkeek zich. Moffi was hem te sterk en te snel af.”

2-2 tegen de leider, een stunt dus voor Kortrijk, dat plots wel weer zijn beste voetbal wist te brengen. “Mijn elftal speelde met lef. De eerste goal was van hoge kwaliteit. De mentaliteit maakte het verschil. Ik ben een fiere coach.”

Ook belangrijk voor Vanderhaeghe: naast Moffi stond Kage op. “Dit was een referentiematch voor mij en de ploeg. Dit geeft veel vertrouwen voor onze clash in de beker met Antwerp. Vanaf de eerste minuut hadden we gevoeld dat dit niet het beste Club Brugge was en dat we het hen moeilijk konden maken. Met deze mentaliteit kunnen we iedereen aan”, besloot Kage.(gco)