De Achelse Hollywoodreporter Greet Ramaekers woont in LA en had een bijzondere band met Kobe Bryant. Die begon toen de basketlegende haar redde toen ze verloren liep in het Staples Center.

“Het sloeg erin toen ik hoorde dat Kobe Bryant overleden is”, reageert de reporter vanuit Californië. “Hij is hier natuurlijk een legende. Als basketbalspeler was hij the best, maar ook in de entertainmentwereld ...