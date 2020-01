De opmars van projectsourcing

Projectsourcing zit in de lift. Vooral bij projecten rond engineering blijkt deze arbeidsconstructie reeds goed ingeburgerd. Al heeft de aanpak ook zijn aandachtspunten. Zo is het niet evident om projectsourcingmedewerkers te integreren in het bedrijf waar ze werkzaam zijn.

Bij projectsourcing word je door jouw werkgever tewerkgesteld op projecten bij een of meerdere klant-bedrijven. Het projectsourcingbureau is en blijft dus wel degelijk jouw werkgever: met hen heb je een contract. Zij bieden je aan bij een bepaalde organisatie om daar een bepaald project te realiseren, en dit voor een bepaalde periode. Deze situatie is dus anders dan wanneer je als freelancer of zelfstandige bij een organisatie aan de slag zou gaan, want in dat geval ben je eigenlijk je eigen werkgever.

In de lift

Nieuw is projectsourcing zeker niet, maar het fenomeen zit wel in de lift. Volgens Federgon liggen de activiteiten er ruim de helft hoger dan tien jaar geleden.

De groei van projectsourcing past in de trend van het zogenaamde ‘total workforce management’, waarbij bedrijven meer en meer nadenken om ook hun personeelsbeleid voor externe medewerkers te optimaliseren. Steeds meer bedrijven doen een beroep op externe medewerkers. Dit zijn vaak zelfstandige medewerkers, maar het kunnen dus ook externe professionals zijn in dienst van gespecialiseerde projectsourcingbureaus.

Ingenieurs

De werknemers van projectsourcingbureaus zijn specialisten in hun domein. Het gaat dan om ingenieurs, informatici en technici, of om financiële- en medische specialisten, juristen, marketeers of office- en HR-medewerkers. Al zit een groot deel van de activiteiten wel in de technische sfeer. Uit de jongste cijfers van Federgon, de federatie van HR-dienstverleners, blijkt dat zowat één derde van de projectsourcingactiviteiten gelinkt kan worden aan engineering, waardoor dit met ruime voorsprong de grootste categorie is. In bijna 19 procent van de gevallen gaat het om activiteiten rond ict.

Vorig jaar lanceerde Federgon, samen met technologiefederatie Agoria, overigens nog het kwaliteitslabel ‘Certified Member Project Sourcing’. Met zo’n label geven bedrijven die actief zijn in projectsourcing aan dat ze de sociale en fiscale regelgeving naleven en gaan voor eerlijke concurrentie. Het feit dat ook Agoria bij dit initiatief betrokken was, bevestigt het belang van projectsourcing voor de technologiesector en -jobs.

Voordelen heeft projectsourcing zeker. Het kan specialisten helpen om hun carrière in de richting te duwen die zij wensen. Een projectsourcingorganisatie kan door haar netwerk van klanten en relaties doorgaans bij de meest uiteenlopende organisaties terecht. Projectsourcing is flexibel en kan ook uitgevoerd worden op korte of lange termijn, op afstand of on-site.

