Tienermeisjes, ervaren piloot en coaches: zij stierven samen met basketlegende Kobe Bryant in helikoptercrash

Niet alleen basketlegende Kobe Bryant liet zondag het leven bij een helikoptercrash in Calabasas (Los Angeles). In totaal kwamen negen mensen om het leven. Intussen zijn alle slachtoffers geïdentificeerd, zo melden de Amerikaanse media.

Kobe Bryant

Heeft geen introductie nodig. Hij was een van de grootste basketbalsterren ooit. Bryant speelde zijn hele carrière voor de Los Angeles Lakers, won vijf NBA-titels en scoorde 33.643 punten. Daarmee is hij de op twee na beste schutter ooit in de NBA. Bryant hing in 2016 zijn basketschoenen aan de haak.

Gianna - GiGi - Bryant

De op één na oudste dochter van Kobe Bryant en zelf een groot baskettalent die ervan droomde om ooit in de WNBA (de bekendste basketbalcompetitie voor vrouwen) te spelen. De dertienjarige was samen met haar vader onderweg naar de Mamba Academy in Thousand Oaks (Californië), waar ze zou gaan trainen. Haar vader gaf in een recent verleden al een zeer mooi interview over hoe mooi hij het zou vinden moest GiGi haar droom ooit kunnen verwezenlijken:

This clip is as beautiful as it is heartbreaking. ❤️ pic.twitter.com/QP493J7JaT — Emily Kaplan (@emilymkaplan) January 26, 2020

John, Keri en Alyssa Altobelli

John Altobelli (56), een baseballcoach die al 27 jaar aan de slag was bij het college team Orange Coast Pirates, zijn vrouw Keri en hun dochter Alyssa (13). Het tienermeisje speelde in dezelfde ploeg als Gianna en zou samen met haar gaan trainen. “John betekende niet alleen veel voor ons, maar veel voor het baseball in het algemeen”, zo staat te lezen in een eerbetoon van de school. “Hij was de personificatie van wat het betekende om een baseballcoach te zijn. De passie die hij voor de sport had was ongelooflijk, maar nog belangrijker was dat hij zijn atleten behandelde als familie. Onze steun gaat uit naar zijn familie.”

John Altobelli. Foto: AP

RIP to coach John Altobelli, his daughter Alyssa and wife Keri who also died in the helicopter crash along with Kobe Bryant and Gianna Maria. #RIP 🙏 pic.twitter.com/xfFQ4hkecT — #RIP #8️⃣ #2️⃣4️⃣ (@CrazyByElection) January 27, 2020

Payton en Sarah Chester

Payton Chester was net als Alyssa Altobelli een ploegmate van Gianna Bryant. Ook haar moeder Sarah zat in de helikopter, bevestigde haar zoon Riley Chester op Instagram. “Rust in vrede, jullie waren de meest geweldige moeder en zus. Ik zie jullie graag.”

Sarah and Payton Chester were also victims of the helicopter crash that unfortunately took the lives of 9 people today, including Kobe and his daughter GiGi. Family is now confirming on social media publicly, so I’ve posted names.



Please keep their family in your prayers too pic.twitter.com/zJpzFzVIoM — InMinivanHell (@inminivanhell) January 27, 2020

Ara Zobayan

De piloot. Een 50-jarige man uit Huntington Beach (Californië) met jaren vliegervaring. “Hij deed niet liever dan mensen leren vliegen en was zeer geliefd in de helikoptergemeenschap”, aldus lokale reporter Christina Pascucci. “Rust in vrede, Ara”, schreef Bella, een vriendin van Zobayan. “Een van de liefste mensen die ik ooit heb ontmoet. Hij was altijd zo vriendelijk, zo spraakzaam, zo alert. Mijn hart is gebroken.”

Friends have identified the pilot as

Ara Zobayan. He taught aspiring heli pilots to fly and was very much loved in the aviation community. They wrote “rest easy as you take your final flight to heaven.”@KTLA #KobeBryant pic.twitter.com/8pQh9eNJTk — Christina Pascucci (@ChristinaKTLA) January 27, 2020

Rest In Peace Ara. One of the sweetest pilots I’ve ever have had the pleasure to meet and converse with while working in the aviation business. Rest easy Kobe... https://t.co/yJP4oG1yY5 — Bella❣ (@_bella113_) January 26, 2020

Christina Mauser

Ook Christina Mauser, de 38-jarige basketbalcoach van de meisjes, kwam om het leven, zo bevestigde haar echtgenoot Matt Mauser op Facebook. “Mijn kinderen en ik zijn met droefheid vervuld. We zijn onze prachtige vrouw en moeder verloren in een helikoptercrash”, luidde het onder meer. “Bedankt voor alle steunbetuigingen, ze betekenen enorm veel voor ons.”