VRT-directeur beloofde regisseur 650.000 euro nog voor hij één klap had uitgevoerd, zijn vrouw bouwde een mooie villa voor hem

De VRT-directie verwijt directeur Productie en Media Peter Claes eigengereidheid en intrans­parantie over con­trac­ten. Binnen de VRT doen al langer verhalen de ronde over “het clubje van Claes”, maar die verhalen konden nooit hard gemaakt worden. Maar nu zijn toch details uitgelekt. “Het is nog erger dan we al dachten”, reageert Michelle Graus van de vakbond ACOD-VRT.