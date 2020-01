Ophef na beelden waarin baby wodka lijkt te drinken: “Ik word bedreigd”

Een Nieuw-Zeelandse man en vrouw krijgen bakken kritiek en worden bedreigd nadat er beelden opdoken waarin ze hun dochtertje alcohol geven. Na het festival ‘One Love’ in Tauranga filmden ze het moment waarop ze haar een slok ‘Long White’ geven, een mix van wodka en mineraalwater met een laag alcoholgehalte(4,8%). “Hoe kan het dat deze mensen ouders mogen zijn”, klonk het al snel op sociale media. Een man die beweert de vader van het kind te zijn, zweert dat het een grap was: “Ik word nu bedreigd op Facebook.”

De video verscheen eerst op Snapchat, maar werd snel weer verwijderd. De beelden gingen echter een eigen leven leiden en werden talloze keren bekeken en gedeeld op sociale media. Het regende al snel kritiek, er kwamen bedreigingen aan het adres van de ouders en er werd een heksenjacht georganiseerd om de man in de video te identificeren.

“Verschrikkelijk”, klinkt het bij de lokale politie van Nieuw-Zeeland. “Maar op basis van de beelden is het niet mogelijk om te bevestigen of er een misdrijf is gepleegd. Als er inderdaad alcohol werd gegeven aan de baby, scharen we ons achter onze collega’s van het Ministerie van Volksgezondheid die dergelijk gedrag ook als ‘verschrikkelijk’ omschrijven”.

Psychiater en hoogleraar aan de Nieuw-Zeelandse universiteit van Otago, Doug Sellman, is van mening dat de video het bewijs is van een dieperliggend probleem in het land: “Dit is precies wat je nu kunt verwachten in Nieuw-Zeeland. Er is een lakse houding tegenover alcohol en veel drinken is genormaliseerd in onze cultuur.”

#bestdadever

Volgens de NZ Herald heeft een man, die beweert de vader van de baby te zijn, gereageerd op de video. “Ik word bedreigd op Facebook voor de video van mijn baby”, klinkt het. “Mijn vrouw en ik waren samen met enkele vrienden en we maakten gewoon een grapje. Ik zou een idioot zijn, mocht ik mijn baby alcohol geven. Mijn kinderen zijn alles voor mij.”

Nog volgens de Nieuw-Zeelandse krant is hij niet aan zijn proefstuk toe. Er circuleert een foto van de vermeende vader waarop hij een glas bier aan de lippen van een baby zet. “Haar eerste kerstavond en biertje”, luidt het bijschrift bij de video waar ook de hashtag #bestdadever (beste vader ooit, nvdr.) bij staat.

