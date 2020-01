Elio Di Rupo (PS) verdedigt uitspraken Georges-Louis Bouchez (MR): “Zodra we het niet eens zijn met N-VA, komen er verwijten”

“Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Informateur of niet.” Met die woorden heeft PS-kopstuk Elio Di Rupo Georges-Louis Bouchez maandag verdedigd op nieuwszender LN24. De MR-informateur was onder vuur komen te liggen door een interview waarin hij pleitte voor een Belgische eenheidsstaat.

Vorige week publiceerde het Franstalige magazine Wilfried een interview met Bouchez waarin de MR-informateur verkondigde “een unitarist” te zijn. “Ik denk zelfs dat we alles terug op het federale niveau moeten zetten.” Lees: terug naar een Belgische eenheidsstaat.

Er kwam meteen veel kritiek op de uitspraken, vooral Bart De Wever fulmineerde hard tegen de uitspraken. “Het unitarisme is al uitgeprobeerd in dit land. Het werkte na 1830 zolang de Vlamingen tweederangsburgers waren en bestuurd werden door mensen die geen Nederlands spraken”, schreef de N-VA-voorzitter onder meer.

Ook het feit dat Bouchez de uitspraken deed te midden van zijn informateursopdracht lokte hevige reacties uit. Onnodig, vindt Elio Di Rupo. “Iedereen is vrij om zijn mening te geven. Informateur of niet”, zo verklaarde het PS-kopstuk maandag op nieuwszender LN24. “Bouchez sluit zich met zijn uitspraken deels aan bij wat wij bij de PS ook zeggen, al hebben de regio’s vandaag ook hun relevantie. Het waren vooral de reacties van N-VA die mij schokten. Zodra iemand het niet eens is met hen, volgen er verwijten. Ik veroordeel dat, iedereen heeft het recht om te spreken.”

“Volgens mij doet N-VA er alles aan om aan te tonen dat het niet mogelijk is om een federale regering te vormen”, vervolgde Di Rupo. “Dat is het spel dat N-VA en Vlaams Belang spelen. Het einde van België en een onafhankelijk Vlaanderen.”