De niet zo nobele kant van John ‘Oooorder!’ Bercow

Als voorzitter van het Lagerhuis riep hij op onnavolgbare wijze ‘oooorder!’, en groeide hij uit tot een van de hoofdrolspelers in de Brexit-soap. Een politieke toekomst als Lord leek gegarandeerd. Maar de kans dat de Queen John Bercow (57) volgende maand die eer zal toekennen, is klein. De klacht voor pestgedrag door een oud-parlementslid lijkt de smet te veel.

Eind oktober trad John Bercow na tien jaar af als voorzitter van het Britse Lagerhuis, of House of Commons. Tot ver buiten de grenzen had hij toen al faam vergaard als de man die met een soort gebrom ...