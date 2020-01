Bij een verkeersongeval op de A54 in Seneffe (Henegouwen) zijn in de nacht van zondag op maandag twee doden gevallen. Dat is vernomen bij de hulpverleningszone Waals-Brabant.

De Waals-Brabantse brandweer werd gevraagd tussen te komen bij het ongeval, dat gebeurde op de A54 richting Nijvel. Om een nog onbekende reden is het voertuig in Seneffe over de weg beginnen te slingeren. Twee inzittenden kwamen ter plaatse om.