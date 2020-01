Ajax verhuurt Hassane Bandé (ex-KV Mechelen) voor anderhalf seizoen aan het Zwitserse Thün

Ajax heeft maandag de verhuur van aanvaller Hassane Bandé bekendgemaakt. De 21-jarige Burkinees, die in het seizoen 2017-2018 furore maakte bij KV Mechelen, zal het komende anderhalve seizoen uitkomen voor het Zwitserse FC Thün. Bandé maakte begin juli 2018 de overstap van Mechelen naar Ajax, maar blesseerde zich nauwelijks twee weken later zwaar. Na een lange revalidatieperiode slaagde hij er niet in speeltijd te veroveren bij het eerste elftal van de Amsterdammers.

Bandé was in het seizoen 2017-2018 het enige lichtpunt bij Mechelen, dat na een dramatisch seizoen degradeerde naar 1B. De drievoudig Burkinese international kwam in 27 officiële duels voor Malinwa tot twaalf goals en twee assists.

Hij komt nu terecht bij FC Thün, momenteel rode lantaarn in de Zwitserse eerste klasse. Bandé heeft bij Ajax een contract tot de zomer van 2023.