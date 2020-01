Radja Nainggolan haalt nog eens uit nadat hij titeldroom van ex-club Inter stuksloeg: “Ik werd hier als middelmatige speler behandeld”

Zoete wraak. Uitgerekend Radja Nainggolan, afgelopen zomer net niet met pek en veren weggestuurd uit Milaan, doorprikte zondagmiddag de titeldroom van Inter met een laat doelpunt voor zijn Cagliari. De Belgische middenvelder prikte na afloop nog eens richting de Nerazzurri.

Een afgeweken bal die tergend langzaam via de paal binnenrolde. Een schoonheidsprijs verdiende de vijfde van het seizoen van Nainggolan niet. Eén voor beste script wel: in Milaan werd hij weggestuurd na een resem escapades, maar oude liefde Cagliari bood een reddingsboei door hem een jaartje onderdak te bieden. En natuurlijk scoort hij dan als beide teams tegen elkaar spelen.

Nainggolans goal kon voor Inter, waar hij nog steeds onder contract staat, niet slechter komen. Door de 1-1 tegen Cagliari, het derde puntenverlies op rij, laat het de kans liggen om Juventus het vuur aan de schenen te leggen in de strijd om de Scudetto. En dus kopte Sky Sports Italia na de wedstrijd Nainggolan beffa i nerazzurri, Nainggolan lacht met Inter.

Na de match was Il Ninja er als de kippen bij om het mes wat dieper in de wonde te steken. “Ik heb veel respect voor de fans van Inter en mijn voormalige ploegmaats, maar ik had het gevoel dat ik hier maar als middelmatige speler behandeld werd.”

Onhandige tackle van Lukaku

Bij de thuisploeg had Nainggolans maatje Lukaku er alles aan gedaan om het doemscenario af te wenden. Big Rom zwoegde, ploeterde, had voor rust geluk dat een onhandige tackle met twee benen vooruit slechts met geel bestraft werd, en na rust pech dat hij een straffe ren over het halve veld niet kon afwerken. Het scheelde centimeters. Zijn maatje Martinez had Inter op assist van nieuwkomer Ashley Young nog op voorsprong gezet, maar kreeg in blessuretijd een rode kaart nadat hij door het lint was gegaan tegen de scheidsrechter.

“Hij is een absolute sterkhouder voor ons, een echte leider”, grijnsde Cagliari-coach Rolando Maran na afloop.

“Ergens ben ik blij, maar ergens ook weer niet”, vertelde de ex-Rode Duivel. “Ik wens Inter wel het beste voor de toekomst. Of ik na dit seizoen weer voor hen zal spelen? Daar heb ik nog geen idee van.”