Passagiersvliegtuig neergestort in Afghanistan

In het oosten van Afghanistan is maandag een passagiersvliegtuig neergestort, zo heeft de politie bekendgemaakt.

Het gaat om een toestel dat op weg was van Kaboel naar Herat, of omgekeerd. Het crashte volgens het Russische persbureau Sputnik News in de provincie Ghazni. Er zijn berichten dat het in een gebied is dat onder controle van de taliban staat.

Na de smak op de grond vatte het toestel, mogelijk een Boeing 737-400, vuur. De oorzaak zou van technische aard zijn, zo citeerde de Britse openbare omroep BBC een provinciale woordvoerder.

Er zouden 83 mensen aan boord zijn geweest. Over hun lot is nog niets bekend.

Ariana Afghan Airlines heeft volgens de BBC berichten ontkend dat het een van zijn toestellen is.

Mogelijk gaat het om een legervliegtuig, vernam Sputnik uit een niet nader genoemde bron.