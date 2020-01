Een huwelijkscrisis of twee, een verkrachtingszaak en ruzie met zijn ouders, maar bovenal een supertalent: het leven van Kobe Bryant

De wereld - en niet alleen in het basket - rouwt om de dood van Kobe Bryant (41). Een van de allerbeste, zoniet dé beste, basketballers ooit stierf zondagavond in een helikoptercrash met acht anderen, onder wie zijn dochter Gianna (13). Portret van een gewone Amerikaanse jongen van 1,98 meter, rotgetalenteerd en wiens vader een voorliefde had voor Japanse biefstukken.