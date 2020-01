Anderlecht-doelman Thomas Didillon aangekomen in Genk voor onderhandelingen

Thomas Didillon lijkt de nieuwe doelman van KRC Genk te worden. De 24-jarige Fransman, die op een zijspoor zit bij Anderlecht, onderhandelt maandagochtend in de Luminus Arena met de landskampioen.

De Limburgers verlieten de piste van de Iraanse doelman Beiranvand en Didillon is weer de topkandidaat geworden. Het gaat om een constructie waarbij RSCA de Fransman nu verkoopt om geld binnen te halen, maar met een terugkoopclausule in de zomer. Genk krijgt garanties.

Didillon kwam in de zomer van 2018 voor 2,2 miljoen euro over van FC Metz, dat hem eerder in zijn carrière eens had uitgeleend aan Seraing United. In zijn eerste seizoen was de Fransman de onbetwiste nummer één in Brussel en kwam hij tot 45 optredens. Met de komst van Hendrik Van Crombrugge verdween de Fransman echter naar de bank. Hij speelde dit seizoen enkel de eerste competitiewedstrijd tegen KV Oostende.

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS

Foto: JEFFREY GAENS