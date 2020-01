Zakkenroller die ook toesloeg in Antwerpen gepakt in Amsterdam... met 30 gsm’s in koersbroek

Antwerpen - De Nederlandse politie heeft vorige week een 34-jarige Roemeen aangehouden in Amsterdam. De man had dertig smartphones in zijn koersbroek zitten. Hij werd opgepakt na een tip uit België. Bij het concert van Sum 41 in de Lotto Arena waren eerder deze maand vijftig telefoons gestolen.

De Canadese punkband Sum41 houdt een Europese tournee om hun nieuwe plaat “Order In Decline” voor te stellen. Op 14 januari stonden ze in de Lotto Arena, vorige week dinsdag traden ze op in de concertzaal AFAS Live in Amsterdam. “We hebben daarom beslist om extra politie in te zetten. Al snel tijdens het concert bleek dat er meerdere mensen hun telefoon misten”, vertelt Jelmer Geerds van de Nederlandse politie.

Foto: politie Amsterdam

“Sommige slachtoffers konden daarbij ook een signalement geven. Daarop werden, in samenwerking met de beveiliging, uitgangen afgesloten. We zijn op zoek gegaan naar iemand die voldeed aan het signalement. Die hebben we uiteindelijk ook gespot”, klinkt het.

De gestolen toestellen werden “op een heel bijzonder manier” aangetroffen bij de man, een 34-jarige Roemeen. Hij droeg onder zijn kleding een heel strakke koersbroek. Daar bleek hij 30 telefoons in te hebben verstopt. De man werd aangehouden en werd ook al voorgeleid voor de onderzoeksrechter. Later deze week komt hij voor de rechter, tot die tijd zit hij vast.

Volgens de Nederlandse politie gebeuren telefoondiefstallen tijdens concerten van punkbands wel vaker. “Daar wordt veel gesprongen. Het lichamelijk contact daarbij zorgt ervoor dat zakkenrollers soms hun kans grijpen”, aldus Geerds nog. De politie waarschuwt concertgangers dan ook om extra goed op waardevolle bezittingen te letten.

Foto: politie Amsterdam

