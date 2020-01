Vader Markle “beschaamd” na beslissing van Harry en Meghan: “Ze hebben de Queen gekwetst”

Thomas Markle (75) heeft in de Britse talkshow ‘Good Morning Britain’ gereageerd op de beslissing van zijn dochter om naar Canada te verhuizen, de zogenaamde ‘Megxit’. Hij zegt dat hij “beschaamd” is door de keuze om de Britse royals de rug toe te keren en vreest dat de Queen “gekwetst is”.

De vervreemde vader van de hertogin van Sussex pareerde tijdens de talkshow de bewering dat de beslissing gemotiveerd werd door racistische opmerkingen aan het adres van Meghan: “Ik heb er moeite mee dat te geloven. Ras is voor Meghan nog nooit een probleem geweest. En het Verenigd Koninkrijk is liberaler dan de Verenigde Staten.”

Thomas Markle gaf ook toe dat hij de hoop op verzoening nog niet heeft opgegeven. Hij wil zijn dochter in de ogen kijken als hij moet getuigen in de rechtszaak die Meghan en Harry aanspanden tegen Associated Newspapers. Het bedrijf achter de Britse krant the Mail on Sunday publiceerde een brief die de hertogin aan haar vader adresseerde. “Als we elkaar kunnen ontmoeten in de rechtszaal, is dat geweldig. Dan kan ik hen tenminste eens zien.”

Markle is enorm teleurgesteld dat hij zijn kleinzoon Archie nog nooit in levenden lijve heeft gezien. Hij houdt de deur open voor zijn schoonzoon Harry en richtte een boodschap aan de prins tijdens het interview: “Verman u en ontmoet me. Dan kunnen we praten.” Thomas Markle is van plan maandelijks een groot interview te geven, in de hoop dat hij zijn dochter zo kan dwingen om hem te contacteren. “Ik houd van jou, laten we eens rond de tafel zitten en dit uitpraten.”

