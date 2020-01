De titelstrijd nieuw leven inblazen? Daarvoor moet je toch naar Antwerp kijken

Twee clubs verloren dit seizoen nog geen enkele keer van een G5-ploeg: leider Club Brugge en… Antwerp. Terwijl The Great Old in zijn eerste twee seizoenen in de Jupiler Pro League nog net moeite had met presteren in toppers, rekent men nu op datzelfde Antwerp om zondag in het Jan Breydelstadion de titelstrijd nog wat meer nieuw leven in te blazen.